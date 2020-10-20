Зеленский объяснил, какой видит амнистию для Донбасса

Президент Владимир Зеленский в своем ежегодном обращении к Верховной Раде заявил, что после достижения мира на Донбассе начнется «безопасная реинтеграция», в которой Украина будет руководствоваться международным опытом.



Он пояснил, что это пакет законов о переходном периоде, прежде всего об ответственности. Зеленский подчеркнул, что тут существует «большое поле для манипуляций».



«Страшное слово "амнистия". Это не о всех и не об избежании ответственности. А о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови, и которые сейчас сами фактически находятся в заложниках оккупантов», — отметил президент.



Зеленский добавил, что таким людям нужен четкий сигнал: «Не надо бояться, достойное будущее возможно только с Украиной».