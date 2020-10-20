России нужно уйти из Донбасса и вернуть Крым Украине — посол Великобритании

Россия должна начать делать то, на что она согласилась в рамках Минского мирного процесса — выйти из подконтрольных ей части территорий Донецкой и Луганской областей. Также РФ должна вернуть аннексированный Крым Украине. Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.



«Разумеется, происходят дебаты, когда украинская администрация пытается реализовать мирные инициативы. Но они пытаются двигаться вперед и делать то, что от них требуется в этом соглашении. Но здесь не будет успеха, пока Россия не будет делать то же самое», — сказала Симмонс в интервью агентству «Интерфакс-Украина».



Также посол подчеркнула, что санкции против РФ должны продолжаться и России нужно показать, что международное сообщество придерживается своих обязательств.



«Наиболее важно то, что Россия понимает, что существует очень высокая цена, которую ей придется заплатить за то, что она продолжает этот конфликт. И одна составляющая этой высокой цены — это санкции. Это самый четкий, сильный сигнал [...] Союзники приходят и оказывают военную поддержку, а не только гуманитарную помощь. И я знаю, что Великобритания не единственная страна, которая так думает», — объяснила она.



Симмонс отметила, что хотя Великобритания и не является участником Минского процесса, но постоянно поддерживает его и указала, что наиболее сложным является то, что в течение этого года Россия все меньше и меньше шла на сотрудничество. Также она позитивно оценила соблюдение режима прекращения огня на Донбассе.



«У меня есть опыт по миростроительству и предупреждению конфликтов, и для меня любое прекращение огня, независимо от его продолжительности, работает на то, чтобы предотвратить потерю жизней, поэтому это сам по себе гуманитарный успех, если удается поддерживать режим тишины.



Он особенно важен для людей, которые вынуждены жить в условиях постоянных обстрелов их домов. Это уже результат сам по себе. Быть способным успешно договариваться о режиме прекращения огня — это очень важно. Каждый день, который проходит, это еще один день относительной тишины для людей, которые живут там, и это важно», — добавила посол.