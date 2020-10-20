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Двое жителей Донбасса пытались пройти линию соприкосновения вне КПВВ

20 октября 2020, 15:27

Двое жителей Донбасса пытались пройти линию соприкосновения вне КПВВ

На Донбассе задержали граждан, которые нарушили порядок выезда из неподконтрольной территории. Они пересекли линию соприкосновения вне КПВВ. Их привлекли к административной ответственности.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Так, в субботу вблизи Попасной военнослужащие ВСУ задержали женщину, которая пересекла линию разграничения вне КПВВ. А в воскресенье военнослужащие задержали жителя неподконтрольной Горловки, который направлялся в сторону Бахмута в обход дорожного коридора.

Пограничники оформили в отношении нарушителей документы для привлечения их к административной ответственности. При этом, подчеркивают пограничники, штраф — это не самое худшее, что грозит людям, которые пытаются обойти КПВВ, ведь есть вероятность наткнуться на мины, неразорвавшиеся боеприпасы или же спровоцировать применение оружия.

Движение через КПВВ «Станица Луганская» будет закрыто с 15 по 31 октября в связи с карантином. Возможно также продление данных карантинных мер на более длительный срок.

«ЛНР» закрыла свой КПВВ после закрытия пропускного пункта с украинской стороны. Ежедневно в одну и другую сторону его проходили 1500-2000 человек. Сейчас люди, проживающие в ОРЛО, отрезаны от контролируемой Украиной территории.

«ДНР» закрыла все свои КПВВ, кроме одного — «Еленовка», который находится в одном транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое» — там установили особые правила для проезда: для въезда необходимо получить разрешение в штабе «ДНР», а для выезда нужно иметь украинскую прописку.

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