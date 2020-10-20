На Луганщине — 2 смерти от коронавируса и 109 зараженных за сутки

В Луганской области зафиксировали две смерти из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Скончался 63-летний житель Лисичанска и 55-летний мужчина из Старобельска. Кроме того, за сутки выявили 45 заболевших COVID-19.



Об этом сообщает пресс-центр облгосадминистрации.



География новых случаев: город Северодонецк — 25 человек, Лисичанск — 26 Рубежное — 10 Беловодский район — семь, Кормянский — четыре, Марковский — 2, Новоайдарский — 2, Новопсковский — 2, Попаснянский — 13, Сватовский — 5, Станично-Луганский — 3 , Старобельский — 10.



За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 2576 человек. Из них выздоровели 809 человек, а умерли 45. Продолжают лечение 1722 пациента.