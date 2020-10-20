Посол Германии рассказала об «активной работе» по организации Нормандского саммита

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен подтвердила, что продолжается «активная работа» над тем, чтобы встреча лидеров в Нормандском формате в Берлине стала возможной.



«Президент [Украины Владимир Зеленский] правильно сказал: мы все работаем над этим. Прогресс очень медленный, но это длительный процесс», — сказала Фельдгузен агентству «Интерфакс-Украина».



Она считает, что украинская сторона «намного активнее принимает участие в Трехсторонней контактной группе, имеет много идей, как можно преодолеть такие блокады».



«Мои коллеги в Берлине пытаются их поддерживать. Не помогает то, что участники ТКГ сейчас только в онлайн-режиме встречаются. В таких переговорах наибольший прогресс делается "в коридорах". Из-за пандемии сейчас это действительно, очень сложно, но мы все интенсивно над этим работаем», — добавила посол.



Она также прокомментировала инициативу украинской стороны привлечь к переговорам еще США и Великобританию.



«Разговоры о расширении формата всегда были, и я понимаю Украину, которая хочет сделать круг [переговорщиков] как можно шире. Касаемо этого вопроса [из опроса, инициированного президентом Зеленским 25 октября], я немного боюсь, что очень много украинцев даже не знают, что такое Будапештский меморандум. Возможно, они все сейчас в "Википедии" посмотрят, чтобы понимать это», — сказала Фельдгузен.



Посол подчеркнула, что Германия будет и дальше работать в Минском, Нормандском формате, чтобы война на Востоке Украины закончилась.

Во время послания к парламенту Украины Владимир Зеленский 20 октября заявил, что дипломаты «непрерывно работают» для подготовки следующего Нормандского саммита в Берлине. «Мы ждем его скорейшего проведения и продолжения диалога и движения для наступления в Украине желаемого мира», — подчеркнул президент.



В Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе входят лидеры Украины, Германии, Франции и России. Предыдущая встреча лидеров состоялась 9 декабря 2019 года в Париже.