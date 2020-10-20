Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На работах в шахте на Луганщине по предотвращению ЧС украли 14 млн гривен

20 октября 2020, 19:51

На работах в шахте на Луганщине по предотвращению ЧС украли 14 млн гривен

И.о. гендиректора государственного предприятия «Первомайскуголь», директор обособленного подразделения ОП «Шахта «Золотое» и два директора коммерческих структур разоблачены на растрате 14 млн гривен, предназначенных для предупреждения катастрофы из-за затопления шахт. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что в 2017 году в Первомайском-Стахановском угледобывающем регионе, который на сегодня не контролируется властью, сложилась критическая ситуация с затоплением двух шахт, что привело к повышению уровня воды на шахте «Золотое», расположенной на подконтрольной территории.

Для предотвращения чрезвычайных последствий в 2018 году правительство выделило 33 млн гривен, распорядителем средств определили ГП «Первомайскуголь».

Госпредприятие заключило договор на выполнение необходимых работ с генподрядчиком, а тот — с другой коммерческой структурой. Однако часть работ выполнялась за счет сотрудников шахты, некоторые работы, которые были оплачены из средств государственного бюджета, не выполнялись вообще. Кроме того, стоимость отдельных материалов была значительно завышена.

По данным следствия, из 33 млн гривен коммерческим структурам переплатили более 14 млн гривен, а хищение еще более 3 млн гривен удалось предотвратить.

Руководителям предприятий сообщено о подозрениях по ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 («Покушение на присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), ч. 1 ст. 366 («Служебный подлог») Уголовного кодекса Украины.

ТЕГИ

Места
Золотое
Прочее
Первомайскуголь

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:27
Денисова: Заболевших СOVID-19 в ОРДЛО может быть вдвое больше
16:18
«ЛНР» рассказала, как пропускает людей через КПВВ «Станица Луганская» во время карантина
12:43
«ЛНР» начала высаживать из автобусов пассажиров без масок
10:37
«ДНР» выявила еще 114 заболевших коронавирусом. 18 человек умерли
23:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:17
«ДНР» за сутки зафиксировала 160 случаев пневмоний
19:57
В «ЛНР» заявили, что закрытый КПВВ стабилизирует ситуацию с COVID-19
18:19
«ДНР» показала эскизы реконструкции дворца «Юность»
17:42
В «Минздраве ЛНР» назвали размещение пациентов в коридорах «нормой»
15:07
«ЛНР» не получила ответ от России по вакцине от коронавируса
10:55
В Луганской области показали, как идет строительство нового КПВВ в Счастье
09:21
«ЛНР» заявила о 12 заболевших и трех умерших от COVID-19
22:20
Донецк не справляется с COVID-19, в ТКГ готовят новую «дорожную карту». Главное за неделю
11:25
За сутки «ДНР» обнаружила коронавирус у 101 человека
10:49
«ЛНР» заявила о 28 новых случаях COVID-19 и одной смерти
все новости
19:51
На работах в шахте на Луганщине по предотвращению ЧС украли 14 млн гривен
19:27
Денисова: Заболевших СOVID-19 в ОРДЛО может быть вдвое больше
18:42
Суд объявил в розыск трех экс-беркутовцев, которых передали в ОРДЛО в рамках обмена
18:08
Боевики дважды открывали огонь по позициям ООС
17:10
Посол Германии рассказала об «активной работе» по организации Нормандского саммита
16:30
На Луганщине — 2 смерти от коронавируса и 109 зараженных за сутки
16:18
«ЛНР» рассказала, как пропускает людей через КПВВ «Станица Луганская» во время карантина
15:27
Двое жителей Донбасса пытались пройти линию соприкосновения вне КПВВ
15:22
В Донецкой области — большая загруженность больниц для пациентов с COVID-19
14:58
России нужно уйти из Донбасса и вернуть Крым Украине — посол Великобритании
14:28
В Украине по всей стране введут «красную зону» в случае 11-15 тысяч случаев COVID-19 в сутки — Степанов
13:22
На уроках — украинский, а на перемене — русский. Исследование зафиксировало «языковой парадокс» в школах
12:43
«ЛНР» начала высаживать из автобусов пассажиров без масок
12:38
Глава Минздрава упомянул Донетчину среди проблемных регионов по тестированию на коронавирус
11:24
Депутаты «Слуги народа» снова собрались провести заседание на Донбассе. В прошлый раз не вышло
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: Пушилина и Пасечника захотели взять в плен и свободная экономическая зона ►
19 октября, 12:30
«Л-ДНР» против коронавируса и вопросы Зеленского по Донбассу ►
17 октября, 21:24
Около полусотни человек не смогли пересечь КПВВ в Станице Луганской. Местная власть не предоставила им ночлег
15 октября, 20:38
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция