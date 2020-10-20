На работах в шахте на Луганщине по предотвращению ЧС украли 14 млн гривен

И.о. гендиректора государственного предприятия «Первомайскуголь», директор обособленного подразделения ОП «Шахта «Золотое» и два директора коммерческих структур разоблачены на растрате 14 млн гривен, предназначенных для предупреждения катастрофы из-за затопления шахт. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.



Отмечается, что в 2017 году в Первомайском-Стахановском угледобывающем регионе, который на сегодня не контролируется властью, сложилась критическая ситуация с затоплением двух шахт, что привело к повышению уровня воды на шахте «Золотое», расположенной на подконтрольной территории.



Для предотвращения чрезвычайных последствий в 2018 году правительство выделило 33 млн гривен, распорядителем средств определили ГП «Первомайскуголь».



Госпредприятие заключило договор на выполнение необходимых работ с генподрядчиком, а тот — с другой коммерческой структурой. Однако часть работ выполнялась за счет сотрудников шахты, некоторые работы, которые были оплачены из средств государственного бюджета, не выполнялись вообще. Кроме того, стоимость отдельных материалов была значительно завышена.



По данным следствия, из 33 млн гривен коммерческим структурам переплатили более 14 млн гривен, а хищение еще более 3 млн гривен удалось предотвратить.



Руководителям предприятий сообщено о подозрениях по ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 («Покушение на присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), ч. 1 ст. 366 («Служебный подлог») Уголовного кодекса Украины.