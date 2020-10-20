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Донетчина просит еще 4 ПЦР-лаборатории

20 октября 2020, 20:31

Донетчина просит еще 4 ПЦР-лаборатории

В Донецкой области не хватает ПЦР-лабораторий для исследований на COVID-19. Об этом сообщил начальник отдела стратегического развития в Донецкой ОГА Александр Педенко.

«К сожалению, количество лабораторий не соответствует нормативу, который должен быть в нашей области ... Вчера было начальником штаба направлено письмо в Центр общественного здоровья, в котором мы предложили дополнительно выделить для Донецкой области еще 4 лаборатории», — сказал он.

По его словам, в Мариуполе количество ПЦР-исследований может возрасти, если в городской больнице № 4 заменят аппарат, который сможет делать 96 исследований за 3-4 часа.

На сегодня исследования на COVID-19 методом ПЦР в Донецкой области проводят 9 лабораторий.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Донецкая область является одним из регионов, где проводится недостаточное количество тестирований на коронавирус. 

Сейчас на подконтрольной Украине части Донецкой области за сутки проводится более 1000 ПЦР-тестирований и 500-1000 ИФА-тестов.

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