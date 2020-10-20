По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки в Донецкой области зафиксировали новую смерть от коронавируса — жертвой стала 74-летняя жительница Великой Новоселки. За понедельник, 19 октября, коронавирус диагностировали еще у 256 человек, в том числе у 7 детей. Всего на Донетчине коронавирус подтвержден у 7390 человек. Из них 2281 человек выздоровел, а 83 умерли.



В отдельных районах Донецкой области вчера выявили 114 заболевших коронавирусом. Кроме того, зафиксировано 18 смертей, вызванных COVID-19, заявили в группировке «ДНР». За все время пандемии формирование подтверждает 5392 заболевших коронавирусом. Из них уже выздоровели 2418 человек, а умерли 367.



В Луганской области зафиксировали две смерти из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Скончался 63-летний житель Лисичанска и 55-летний мужчина из Старобельска. Кроме того, за сутки выявили 45 заболевших COVID-19. За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 2576 человек. Из них выздоровели 809 человек, а умерли 45.



