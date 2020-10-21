Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук назвал этапы реинтеграции Донбасса. Для этого властям нужно принять специальный пакет законов. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».



Кравчук объяснил, что вопрос реинтеграции Донбасса является комплексным, поэтому должен включать в себя:

прекращение войны;

проведение выборов на временно оккупированных территориях;

формирование исполнительной власти на неподконтрольных территориях;

принятие пакета законов экономического характера, в том числе законов, которые создают условия для инвестиций и бизнеса.

«Это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти», — отметил Кравчук.



Глава украинской делегации признался, что не знает, сколько необходимо принять таких законов, но «они будут охватывать всю систему жизни».

Ранее Кравчук сообщил об идее сформировать совет людей, которые хорошо знают Донбасс и работали там. Такой совет должен будет заняться наработкой предложений и идей по дальнейшему движению к миру.