В Донецкой области двоих работников налоговой будут судить за взятку в 20 тысяч гривен

Донецкая областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из отделов ГУ ГНС в Донецкой области и экс-работника налоговой в деле о получении взятки в размере 20 тысяч гривен. Ою этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.





Их задержали 11 июня 2020 года во время передачи денег на автовокзале г. Волноваха. По данным досудебного расследования, требовали взятку от предпринемателя за «формальную» проверку и непрепятствование в его дальнейшей хозяйственной деятельности.

Санкция статьи за получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.