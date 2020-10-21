В Донецке могут появиться мобильные госпитали для пациентов с коронавирусом. Такое предложение озвучила начальница управления здравоохранения в подконтрольной группировке «ДНР» «администрации» города Наталья Бабенко.



«Еще бы хорошо рассмотреть по аналогу других стран возможность разворачивания госпиталей на базе, может быть, спортивных сооружений», — сказала она во время видеосовещания работников здравоохранения с главой «ДНР» Денисом Пушилиным.



Бабенко пояснила, что «власти» не могут перепрофилировать все лечебные учреждения только на прием пациентов с COVID-19. «Никто не отменял инфаркты, инсульты, хирургические вмешательства и так далее. Нельзя допустить, чтобы у нас все учреждения закрылись. Все остальные пациенты также нуждаются в оказании медицинской помощи», — пояснила она.



Для приема заболевших коронавирусом было перепрофилировано 37 больниц в разных городах под контролем «ДНР». Готовится развертывание еще двух госпитальных баз.



Мобильные госпитали также могут появиться на подконтрольной Украине части Донецкой области. Рассматриваются локации в Мариуполе и Краматорске.

По состоянию на утро 21 октября «ДНР» зафиксировала 5509 заболевших COVID-19 на подконтрольной ей части Донецкой области. Из них 2461 человек выздоровел, а 385 умерли. Продолжают болеть 2663 пациента.



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