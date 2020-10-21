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В Авдеевке приобрели 4 квартиры для переселенцев

21 октября 2020, 14:06

В Авдеевке приобрели 4 квартиры для переселенцев

В Авдеевке Донецкой области прошел конкурс на приобретение 4 квартир для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает Авдеевская военно-гражданская администрация.

ВГА Авдеевки приобрела 4 двухкомнатные квартиры для переселенцев на вторичном рынке.

Конкурс проводился с 24 сентября и 19 октября.

Ранее сообщалось, что Кабмин выделил более 4 млн грн на покупку жилья переселенцам.

Также сообщалось, что Кабинет министров принял проект закона ратификации Соглашения с правительством Германии об ассигнованиях в размере 25,5 млн евро на жилье для переселенцев в Украине.

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