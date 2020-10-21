Почти полторы тысячи абитуриентов с неподконтрольной части Донбасса и аннексированного Крыма поступили в украинские вузы по итогам вступительной кампании 2020 года. Об этом сообщила заместительница министра по вопросам реинтеграции Инна Голованчук.



По ее словам, по состоянию на конец августа 1008 абитуриентов с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей воспользовались услугами образовательных центров «Донбасс-Украина» для поступления в учреждения высшего образования на подконтрольной Украине территории. Еще 321 абитуриент воспользовался аналогичной программой «Крым-Украина» для граждан с Крымского полуострова.



В этом году, по сравнению с 2019, общее количество таких поступающих уменьшилось на 29%. В Минреинтеграции связали это с влиянием пандемии коронавируса, а также с ограничениями, введенными оккупационными администрациями, по пересечению КПВВ.



Вместе с тем, Головачук отметила, что количество абитуриентов в этом году еще может возрасти, ведь министерство образования и науки продлило вступительную кампанию для абитуриентов с неподконтрольных территорий до 23 октября.



Абитуриенты с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в этом году чаще всего поступали в Восточноукраинский национальный университет имени Даля. Его выбрал 131 абитуриент.



Самый популярный выбор абитуриентов из Крыма, как и в прошлом году, Таврический национальный университет имени Вернадского. Сюда вступили 30 человек.



Самый популярный факультет, который в этом году выбирали абитуриенты с неподконтрольных территорий — медицинский.

В Украине был принят закон, который позволяет абитуриентам из ОРДЛО поступить в любой украинский вуз без сдачи внешнего независимого оценивания. Также эти абитуриенты могут претендовать на бюджетные места в вузах, но соответствующее заявление в образовательный центр нужно было подать не позднее 22 августа. Поступить на платной основе по контракту можно до 23 октября.



Ни у детей из Крыма, ни у детей из Донбасса нет гарантированных бюджетных мест при поступлении по упрощенной системе. Они не подпадают под общий конкурсный отбор, а должны проходить конкурсный отбор по специальной квоте между собой.