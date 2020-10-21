«ЛНР» каждую неделю фиксирует до 1,4 тысячи пневмоний

На неподконтрольной территории Луганской области группировка «ЛНР» еженедельно фиксирует до 1,4 тысячи случаев заболевания пневмонией. Об этом заявил «главный санитарный врач ЛНР» Дмитрий Докашенко.



Он добавил, что наблюдается рост заболеваемости в ОРЛО, в том числе и коронавирусом. Отметим, что пневмония — самое распространенное осложнение при COVID-19.

Ранее о ситуации с коронавирусом на подконтрольной «ЛНР» территории в эфире российского телеканала высказался бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.



«Там эпидемия. Пневмония — это приговор! Там нет лекарств и врачей, лечить некому», — заявил он.



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