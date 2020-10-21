В Луганской области умерли еще 4 человека от коронавируса

За минувшие сутки в Луганской области зафиксировано четыре смерти от коронавируса. Об этом сообщает облгосадминистрация



Уточняется, что в результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 70-летняя женщина из Лисичанска, 65-летний мужчина из Меловского района и две женщины из Попаснянского района — 71 и 82 лет.



Также было зафиксировано 110 новых заболевших COVID-19.



География новых случаев COVID-19: Северодонецк — 22, Лисичанск — 17 Рубежное — 9, Беловодский район — два, Белокуракинский — шесть, Кормянский — шесть, Новоайдарский — шесть, Новопсковский — три, Попаснянский — два, Сватовский — четыре, Станично-Луганский — два, Старобельский — 15 Троицкий — 16.



Кроме того, за сутки выздоровели 68 человек.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Луганщины выявлено 2686 заболевших. Из них 877 человек выздоровели, а умерли 49. Продолжают лечение 1760 пациентов.

На неподконтрольной Украине части Луганщины группировка «ЛНР» подтверждает 1358 случаев COVID-19. Из них 1031 человек выздоровел, а 64 умерли.