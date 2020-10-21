Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Луганской области умерли еще 4 человека от коронавируса

21 октября 2020, 16:14

В Луганской области умерли еще 4 человека от коронавируса

За минувшие сутки в Луганской области зафиксировано четыре смерти от коронавируса. Об этом сообщает облгосадминистрация

Уточняется, что в результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 70-летняя женщина из Лисичанска, 65-летний мужчина из Меловского района и две женщины из Попаснянского района — 71 и 82 лет.

Также было зафиксировано 110 новых заболевших COVID-19.

География новых случаев COVID-19: Северодонецк — 22, Лисичанск — 17 Рубежное — 9, Беловодский район — два, Белокуракинский — шесть, Кормянский — шесть, Новоайдарский — шесть, Новопсковский — три, Попаснянский — два, Сватовский — четыре, Станично-Луганский — два, Старобельский — 15 Троицкий — 16.

Кроме того, за сутки выздоровели 68 человек.

За все время исследований на подконтрольной Украине части Луганщины выявлено 2686 заболевших. Из них 877 человек выздоровели, а умерли 49. Продолжают лечение 1760 пациентов.

На неподконтрольной Украине части Луганщины группировка «ЛНР» подтверждает 1358 случаев COVID-19. Из них 1031 человек выздоровел, а 64 умерли.

ТЕГИ

Места
Луганская область
Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:47
Швейцария передала Донецку экспресс-тесты на коронавирус
16:13
«ЛНР» каждую неделю фиксирует до 1,4 тысячи пневмоний
14:54
В этом году в украинские вузы поступили меньше детей из ОРДЛО и Крыма, чем в прошлом
13:34
В Донецке пациентов с COVID-19 могут разместить в спорткомплексе
13:12
«ДНР»: 30 медиков умерли от коронавируса
12:10
«ДНР» начала привлекать студентов в больницы в связи с COVID-19
10:52
«ДНР» за сутки выявила 117 заболевших коронавирусом. Умерли 18 человек
22:42
ОБСЕ зафиксировала очередной грузовик, приехавший из РФ к боевикам
21:18
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
19:27
Денисова: Заболевших СOVID-19 в ОРДЛО может быть вдвое больше
16:18
«ЛНР» рассказала, как пропускает людей через КПВВ «Станица Луганская» во время карантина
12:43
«ЛНР» начала высаживать из автобусов пассажиров без масок
10:37
«ДНР» выявила еще 114 заболевших коронавирусом. 18 человек умерли
23:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:17
«ДНР» за сутки зафиксировала 160 случаев пневмоний
все новости
18:17
Боевики трижды обстреляли военных с начала суток
17:47
Швейцария передала Донецку экспресс-тесты на коронавирус
16:14
В Луганской области умерли еще 4 человека от коронавируса
16:13
«ЛНР» каждую неделю фиксирует до 1,4 тысячи пневмоний
15:53
Кабмин будет проводить заседания в онлайн-режиме со следующей неделе
15:23
В Харькове полиция задержала антимайдановца «Топаза». Его разыскивают на Донетчине
14:54
В этом году в украинские вузы поступили меньше детей из ОРДЛО и Крыма, чем в прошлом
14:48
Всеукраинский опрос Зеленского профинансирует «Слуга народа»
14:06
В Авдеевке приобрели 4 квартиры для переселенцев
13:34
В Донецке пациентов с COVID-19 могут разместить в спорткомплексе
13:12
«ДНР»: 30 медиков умерли от коронавируса
13:08
В Донецкой области двоих работников налоговой будут судить за взятку в 20 тысяч гривен
12:10
«ДНР» начала привлекать студентов в больницы в связи с COVID-19
10:52
«ДНР» за сутки выявила 117 заболевших коронавирусом. Умерли 18 человек
10:49
Кравчук рассказал, как реинтегрировать Донбасс
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: Пушилина и Пасечника захотели взять в плен и свободная экономическая зона ►
19 октября, 12:30
«Л-ДНР» против коронавируса и вопросы Зеленского по Донбассу ►
17 октября, 21:24
Около полусотни человек не смогли пересечь КПВВ в Станице Луганской. Местная власть не предоставила им ночлег
15 октября, 20:38

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция