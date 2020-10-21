МИД ФРГ: Консультации советников «нормандского формата» продолжаются

Консультации стран «нормандского формата» продолжаются на уровне советников глав государств четырех стран. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на представителя правительства ФРГ.



«Консультации в "нормандском формате" идут на уровне политических советников глав государств и правительств. Дату саммита мы назовем вам только тогда, когда она будет согласована», — сказал представитель ведомства.



По его словам, переговоры ведутся в доверительном режиме и об их ходе он сообщить не может.



Накануне президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев ожидает скорейшего проведения саммита в «нормандском формате» в Берлине, и украинские дипломаты работают над его подготовкой. Конкретной даты саммита он также не назвал.