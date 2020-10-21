Обвиняемым в убийстве Шеремета продлили меры пресечения

Шевченковский районный суд Киева в среду продолжил еще на два месяца меры пресечения обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета: содержание под стражей для Андрея Антоненко, круглосуточный домашний арест для Юлии Кузьменко и личные обязательства для Яны Дугарь. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Соответствующее решение суд вынес по ходатайству стороны обвинения.



«Ходатайство прокурора удовлетворить, продлить срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому Антоненко...по 19 декабря включительно. Продлить срок действия меры пресечения виде круглосуточного домашнего ареста обвиняемой Кузьменко... Продлить срок действия дополнительных обязательств обвиняемой Дугарь», — говорится в определении суда.



Суд огласил резолютивную часть определения. Антоненко, Кузьменко и их защита могут подать апелляции на это решение в течение 7 дней.



Слушание дела по существу продолжится в 11.00 17 ноября.

Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля, в котором он ехал. Белорусско-российский журналист работал в Украине с 2012 года. Шеремет вел программу на «Радио Вести», публиковался в «Украинской правде», а также был главным редактором и основателем сайта «Белорусский партизан» — оппозиционного режиму Александра Лукашенко издания.



Официальные версии убийства Шеремета неоднократно менялись — от «результата работы российских спецслужб» до «убийство из-за профессиональной деятельности». В 2017 году власти засекретили информацию по следствию. В том же году консорциум украинских и международных журналистов опубликовал расследование, которое раскрыло несоответствия в официальных версиях и контакты Шеремета с ультраправыми группировками в ночь перед убийством.



В декабре 2019 года полиция объявила о задержании подозреваемых в убийстве. Тогда были задержаны трое волонтеров и участников конфликта на Донбассе — Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. Заказчик убийства не установлен. Основной̆ мотив убийства снова поменялся — подозреваемые, по версии следствия, хотели дестабилизировать ситуацию в Украине.