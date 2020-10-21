По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 октября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области произошло еще две смерти, вызванных осложнениями из-за коронавируса. За все время пандемии выявлено 7630 заболевших коронавирусом. Из них 2281 человек выздоровел, а 85 — умерли.



За сутки в отдельных районах Донетчины выявлено 117 заболевших коронавирусом. Кроме того, зарегистрировано 18 смертей, заявили в группировке «ДНР». Всего формирование признает 5509 заболевших COVID-19. Из них 2461 человек выздоровел, а 385 — умерли.



В «ДНР» заявили, что с начала пандемии от коронавируса в ОРДО умерли 30 медицинских работников. В связи с нехваткой персонала на фоне загруженности больниц из-за COVID-19 «ДНР» привлекла более 700 700 студентов медвузов.



За минувшие сутки в Луганской области зафиксировано четыре смерти от коронавируса. С начала проведения исследований выявлено 2686 заболевших. Из них 877 человек выздоровели, а умерли 49.





Политика



Консультации стран «нормандского формата» продолжаются на уровне советников глав государств четырех стран, сообщили в МИД ФРГ.



Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук назвал этапы реинтеграции Донбасса: прекращение войны, выборы, формирование исполнительной власти в ОРДЛО и принятие законов для привлечения инвестиций.



Общество



Правительство Швейцарии передало на неподконтрольную Украине территорию Донецкой области 20 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса.



В 2020 году в украинские вузы поступило на 29% меньше абитуриентов из ОРДЛО и аннексированного Крыма в сравнении с 2019 годом.



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