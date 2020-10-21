Данилов: На Донбассе постоянно существует угроза вооруженной агрессии РФ

Возможность военной эскалации со стороны РФ на Донбассе существует постоянно. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает «Укринформ».



«С учетом того, что сейчас происходит в мире, с учетом ситуации, связанной с Беларусью, Молдовой, Нагорным Карабахом, мы считаем, что такая угроза (эскалации боевых действий на Донбассе — ред.) существует, и она была постоянно», — сказал Данилов во время прямого включения из США в среду.



В то же время он подчеркнул, что «в случае, если (президент РФ) Путин решится на дальнейшее военное вмешательство, то будет очень мощный отпор». В этом контексте он отметил, что Вооруженные силы Украины сейчас намного прочнее и лучше вооружены, чем в 2014 году, когда РФ развернула вооруженную агрессию.



Данилов поблагодарил страны НАТО, участвующие в подготовке украинских воинов по стандартам Альянса, и заверил, что бюджет в сегменте безопасности и обороны Украины финансируется в достаточной степени. В частности, в проект на следующий год предусмотрено выделить 5,93% от ВВП на нужды обороны.