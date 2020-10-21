На Донетчине кандидата на пост главы ОТГ подозревают в подкупе продуктами

Кандидата на пост главы Шаховской объединенной территориальной громады в Донецкой области подозревают в подкупе избирателей продуктовыми наборами. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Информацию о возможном правонарушении в полицию Доброполья сообщил один из кандидатов в депутаты в Покровский райсовет. Он утверждает, что кандидат на пост главы Шаховской ОТГ раздавал продуктовые наборы на встрече с жителями сел Владимировка, Новоторецкое и Шахматное.



Депутата подозревают в нарушении ч. 4 ст. 160 УУ (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму).



Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком пять лет.