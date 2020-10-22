Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ЛНР» заявила об одном умершем и 33 заболевших COVID-19 за сутки

22 октября 2020, 09:17

«ЛНР» заявила об одном умершем и 33 заболевших COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в отдельных районах Луганской области выявлено 33 заболевших коронавирусом и один летальный случай. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

Географию новых случаев или другие подробности в «ЛНР» не называют.

По состоянию на 22 октября группировка подтверждает 1391 случай заболевания COVID-19, из которых выздоровели 1034 человека, 65- умерли.

Официальной информации о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях у властей Украины нет.

За минувшие сутки, 21 октября, в Украине выявили 7053 заболевших коронавирусом, что является рекордом за все время пандемии.

ТЕГИ

Прочее
ЛНР коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:30
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 23 октября
10:27
«ДНР» выявила 90 заболевших коронавирусом за сутки. 19 человек умерли
09:17
«ЛНР» заявила об одном умершем и 33 заболевших COVID-19 за сутки
21:57
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 октября
17:47
Швейцария передала Донецку экспресс-тесты на коронавирус
16:13
«ЛНР» каждую неделю фиксирует до 1,4 тысячи пневмоний
14:54
В этом году в украинские вузы поступили меньше детей из ОРДЛО и Крыма, чем в прошлом
13:34
В Донецке пациентов с COVID-19 могут разместить в спорткомплексе
13:12
«ДНР»: 30 медиков умерли от коронавируса
12:10
«ДНР» начала привлекать студентов в больницы в связи с COVID-19
10:52
«ДНР» за сутки выявила 117 заболевших коронавирусом. Умерли 18 человек
22:42
ОБСЕ зафиксировала очередной грузовик, приехавший из РФ к боевикам
21:18
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
19:27
Денисова: Заболевших СOVID-19 в ОРДЛО может быть вдвое больше
16:18
«ЛНР» рассказала, как пропускает людей через КПВВ «Станица Луганская» во время карантина
все новости
11:30
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 23 октября
11:20
Коронавирус в ВСУ выявили еще у 129 человек
10:36
Как приехавшие на Донбасс «слуги народа» повздорили с Нацкорпусом ►
10:27
«ДНР» выявила 90 заболевших коронавирусом за сутки. 19 человек умерли
10:11
В Кабмине объяснили разницу в показателях для введения жесткого карантина в Украине
09:17
«ЛНР» заявила об одном умершем и 33 заболевших COVID-19 за сутки
08:52
Новый рекорд: в Украине выявили более 7 тысяч заболевших коронавирусом за сутки
08:44
Штаб ООС зафиксировал новые нарушения перемирия. Украинские военные открывали огонь в ответ
08:10
В Донецкой области от коронавируса умер врач. Выявили еще 268 заболевших
23:54
На Донетчине кандидата на пост главы ОТГ подозревают в подкупе продуктами
22:42
Данилов: На Донбассе постоянно существует угроза вооруженной агрессии РФ
21:57
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 октября
21:46
«Шахтер» обыграл «Реал» в первом матче Лиги чемпионов
20:44
Обвиняемым в убийстве Шеремета продлили меры пресечения
20:06
МИД ФРГ: Консультации советников «нормандского формата» продолжаются
все новости
ВИДЕО
Как приехавшие на Донбасс «слуги народа» повздорили с Нацкорпусом ►
22 октября, 10:36
Дайджест НД: Пушилина и Пасечника захотели взять в плен и свободная экономическая зона ►
19 октября, 12:30
«Л-ДНР» против коронавируса и вопросы Зеленского по Донбассу ►
17 октября, 21:24

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция