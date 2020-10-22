В Кабмине объяснили разницу в показателях для введения жесткого карантина в Украине

Министр Кабинета министров Олег Немчинов объяснил, почему президент Владимир Зеленский и министр здравоохранения Максим Степанов озвучили разные показатели, при которых на всей территории Украины введут жесткий карантин.



Ранее Зеленский заявил, что локдаун будет введен, если суточное количество заболевших коронавируом ежедневно будет превышать 9,5 тысячи. Позже Степанов заявил, что это произойдет в случае ежесуточного выявления 11-15 тысячи заболевших.



Немчинов отметил, что в этих заявлениях нет противоречий, так как они делались исходя из имеющегося количества мест в больницах для больных коронавирусом. При этом министр Кабмина отметил, что власти увеличивают количество койко-мест, поэтому критерии для жесткого карантина меняются.



«Говорилось о суточном показателе заболеваемости с учетом того, какое количество подлежит госпитализации. У нас сейчас количество госпитализированных растет и поэтому в сообщении Офиса президента прозвучала цифра 9500 на момент, когда только вводились [новые койко-места]», — сказал Немчинов в эфире телеканала «Украина 24».

За минувшие сутки в Украине зафиксирован очередной рекорд по заболеваемости коронавирусом. Диагноз подтвердили у 7053 человек.