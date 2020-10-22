«ДНР» выявила 90 заболевших коронавирусом за сутки. 19 человек умерли

За минувшие сутки, 21 октября, на подконтрольной группировке «ДНР» территории выявлено 90 новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщает «министерство здравоохранения ДНР».



Кроме того, зафиксировано 19 смертей — мужчины в возрасте от 55 до 82 лет и женщины в возрасте от 56 до 83 лет. Также за сутки выписали 48 человека.



За все время пандемии «ДНР» признает 5599 заболевших COVID-19 на подконтрольной ей части Донецкой области. Из них 2509 человек выздоровели, а 404 умерли. Продолжают лечение 2686 пациента.



Также за сутки выявлено 193 случаев пневмоний, из них 83 человека госпитализированы. Всего на лечении находится 2096 пациентов с пневмониями, из них 303 на кислородной поддержке (+27 за сутки).



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных территориях.

На подконтрольной Украине части Донецкой области COVID-19 всего подтвержден у 7898 человек. Из них 2920 человек выздоровели, а 86 умерли.