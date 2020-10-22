Коронавирус в ВСУ выявили еще у 129 человек

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины были зафиксировано 129 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Из них госпитализированы 26 человек, остальные лечатся дома под контролем медицинской службы. Состояние здоровья пациентов оценивается как удовлетворительное.



Всего по состоянию на 22 октября коронавирусом в ВСУ болеют 1190 человек. Выздоровели за время пандемии 3479 человек, летальных случаев — 14. На самоизоляции находится 439 человек.

За минувшие сутки, 21 октября, в Украине выявили 7053 заболевших коронавирусом, что является рекордом за все время пандемии.