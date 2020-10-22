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«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 23 октября

22 октября 2020, 11:30

«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 23 октября

В пятницу, 23 октября, группировка «ДНР» откроет пункт пропуска «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «межведомственный штаб».

КПВВ будет работать с 9:00 до 18:00.

При въезде на подконтрольную «ДНР» территорию, граждане заполняют бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования».

Желающие могут сдать платный экспресс-тест на COVID-19 при прохождении КПВВ «Еленовка».

В случае отрицательного результата необходимо дать согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту проживания или пребывания. Если тест окажется положительным, человек направляется в стационарное отделение больницы для проведения дальнейшего обследования.

Те, кто направляется на подконтрольную Украине территорию должны иметь приложение «Дій вдома», чтобы отправиться на двухнедельную самоизоляцию. При предоставлении ПЦР-теста с негативным результатом можно прекратить режим самоизоляции.

Подконтрольный «ДНР» пункт пропуска «Еленовка» работает только два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Он связан дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое».

На практике за день успевают проехать или пройти только несколько сотен человек, люди больше месяца ожидают разрешения для въезда в Донецк.

Такие ограничения в «ДНР» объясняют мерами по недопущению распространения коронавируса. При этом многие местные жители ездят на подконтрольную Украине территорию и обратно транзитом через Россию, не соблюдая при этом карантинных ограничений. Однако такой вариант требует больше времени и денег.

В Луганской области единственный работающий пункт пропуска «Станица Луганская» закрыт с 15 по 31 октября из-за карантина.

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