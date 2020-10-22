В Мариуполе ждут Зеленского на открытии ледовой арены Колесникова

Сегодня в Мариуполе состоится открытие ледовой арены Mariupol Ice Center. Ожидается, что мероприятие посетит президент Владимир Зеленский.



Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Донбасс».



При этом там отметили, что не могут гарантировать, что Зеленский точно приедет в Мариуполь, так как «планы президента могут меняться».



Мероприятие начнется в 17:00. После этого состоится первый матч нового сезона Украинской хоккейной лиги между дебютантом «Мариуполем» и киевским «Соколом».



Mariupol Ice Center была построена на средства владельца ХК «Донбасс» бизнесмена и политика Бориса Колесникова. На данный момент арена рассчитана на 300 мест, в дальнейшем вместимость будет увеличина до 1500.





На льду арены свои домашние матчи будет проводить ХК «Мариуполь». Клуб был создан в этом году, находится в коммунальной собственности. На существование ХК «Мариуполь» было выделено 20 миллионов гривен из городского бюджета.



Между мэрией и фондом Колесникова был заключен меморандум о сотрудничестве, в рамках которого в Левобережном районе построена ледовая арена.



Открытие арены состоится в преддверии местных выборов 25 октября. Действующий мэр города Вадим Бойченко выдвинулся на новый срок и ведет в горсовет свою партию.