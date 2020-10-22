Балуха выписали из больницы, где он провел полтора месяца после избиения

Бывшего политзаключенного Владимира Балуха, избитого в Киеве 8 сентября, выписали из больницы. Об этом сообщила активистка Наталья Лютикова.



Она отметила, что Балух продолжит реабилитацию после выписки.



«Владимира выписали из больницы скорой помощи, завершился страшный этап боли и неизвестности. Новый день Володя начнет из реабилитации и подготовки к восстановлению. Ближайшие месяцы его ждет много упражнений, профессиональное лечение в одной из лучших клиник страны, и, я уверена, полное выздоровление», — написала она.

Усім, хто хвилювався, молився, вірив і чекав, вітання від Балух Володимир. Велика подяка від Володі за любов і... Опубликовано Natalya Lyutikova Среда, 21 октября 2020 г.

49-летнего Владимира Балуха избили в ночь на 8 сентября в столичном «Гидропарке». Во время госпитализации обнаружилось, что у него отсутствует мобильный телефон и банковская карта.



9 сентября Балуха прооперировали. Он находился в реанимации с тяжелой черепно-мозговой травмой.



Владимир Балух — крымский фермер, был приговорен по решению подконтрольного России Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки. Балуха освободили в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией 7 сентября 2019 года.