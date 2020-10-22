Руководство ГСЧС Луганщины проверят на возможную халатность, повлекшую масштабные пожары

Масштабные пожары на территории Луганской области возникли 30 сентября. Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии соприкосновения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта. По предварительным оценкам, пройденная огнем площадь составила более 20 тысяч гектаров.



За все время тушения пожаров на Луганщине найдены тела 11 человек. Пострадали 19 человек, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. 150 местных жителя были эвакуированы.



По данным полиции на 6 октября, признаны потерпевшими 465 человек, повреждены 583 дома, 936 хозяйственных сооружений, 59 транспортных средств, погибли 630 голов домашних животных и 102 домашних птицы.



Масштабные пожары бушевали и на неподконтрольной Украине части Луганской области. По предварительным данным группировки «ЛНР», были уничтожены 217 домов, погибли два человека.