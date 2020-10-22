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Руководство ГСЧС Луганщины проверят на возможную халатность, повлекшую масштабные пожары

22 октября 2020, 16:56

Руководство ГСЧС Луганщины проверят на возможную халатность, повлекшую масштабные пожары

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали проверку возможной халатности руководства Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, которая повлекла гибель людей, уничтожение домой и лесных массивов вследствие пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Досудебное расследование ведется с предварительной квалификацией ч . 2 ст. 367 УК Украины (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Масштабные пожары на территории Луганской области возникли 30 сентября. Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии соприкосновения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта. По предварительным оценкам, пройденная огнем площадь составила более 20 тысяч гектаров.

За все время тушения пожаров на Луганщине найдены тела 11 человек. Пострадали 19 человек, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. 150 местных жителя были эвакуированы.

По данным полиции на 6 октября, признаны потерпевшими 465 человек, повреждены 583 дома, 936 хозяйственных сооружений, 59 транспортных средств, погибли 630 голов домашних животных и 102 домашних птицы.

Масштабные пожары бушевали и на неподконтрольной Украине части Луганской области. По предварительным данным группировки «ЛНР», были уничтожены 217 домов, погибли два человека.

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