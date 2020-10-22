На Луганщине — антирекорд по заболевшим COVID-19 за сутки

На подконтрольной властям территории Луганской области коронавирус диагностировали еще у 155 человек. Это новый антирекорд по числу выявленных за сутки случаев COVID-19, сообщили в Луганской облгосадминистрации.



География выявленных заболеваний: Северодонецк — 19 человек, Лисичанск — 20, Рубежное — 10, Беловодский район — 4, Белокуракинский — 2, Кормянский — 4, Марковский — 18, Меловской — 14 Новоайдарский — 1, Новопсковский — 5, Попаснянский — 3, Станично Луганский — 11, Старобельский — 8, Троицкий — 36.



Кроме этого, вследствие осложнений умерли две женщины: 72-летняя жительница Лисичанска и 64-летняя жительница Станично-Луганского района.



За все время исследований на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 2841 человек. Из них выздоровели — 945, умерли — 51.