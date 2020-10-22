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Зеленский открыл ледовую арену в Мариуполе. Колесникова попросили надеть маску

22 октября 2020, 19:35

Зеленский открыл ледовую арену в Мариуполе. Колесникова попросили надеть маску

Президент Владимир Зеленский принял участие в открытии ледовой арены Mariupol Ice Center.

Зеленский вышел на лед в компании других почетных гостей, а также бизнесмена и политика Бориса Колесникова, который профинансировал строительство спортивного объекта.

При этом Колесников, выходя на лед, снял маску и так стоял во время исполнения гимна Украины. Но остальные были в масках. После гимна к Колесникову подошел помощник главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и попросил надеть маску. Этот момент попал в трансляцию телеканала XSport.

Во время выступления Зеленского Колесников уже был в маске.

«Думаю, это большая победа для Мариуполя, для жителей этого чудесного города, для всей Украины и Донбасса в целом. Потому что он для нас един. И это большая победа и для жителей временно оккупированных территорий Донбасса. Я думаю, что это очень важно, чтобы они видели, что именно тут есть жизнь, что тут строится Украина. <...> Их мы всегда будем ждать и обязательно вернем», — отметил Зеленский во время своей речи.

Также он совершил символический вброс шайбы в матче Украинской хоккейной лиги между «Мариуполем» и киевским «Соколом».

На церемонии не было мэра Мариуполя Вадима Бойченко, который заболел коронавирусом

Зеленский посетил открытие ледового стадиона в рамках своей рабочей поездки в Донецкую область, следует из сообщения Офиса президента. Указано также, что он обсудит «с выдающимися украинскими спортсменами перспективы развития спорта в Украине». Также президент ознакомится с состоянием реализации программы «Большое строительство» в регионе.

Открытие арены состоялось в преддверии местных выборов 25 октября. 

На ледовом стадионе будет выступать ХК «Мариуполь». Клуб был создан в этом году, находится в коммунальной собственности. На существование ХК «Мариуполь» было выделено 20 миллионов гривен из городского бюджета.

Между мэрией и фондом Колесникова был заключен меморандум о сотрудничестве, в рамках которого в Левобережном районе построена ледовая арена.

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