Зеленский предложил, чтобы полиция штрафовала за отсутствие маски без решения суда

Президент Владимир Зеленский выступает за внесение изменений в законодательство в вопросе взыскания штрафов с нарушителей противоэпидемических правил. Он считает, что решение об уплате штрафов должно приниматься напрямую Национальной полицией без суда. Об этом он заявил во время интервью четырем украинским телеканалам.



Зеленский напомнил, что законодательством предусмотрено, что решения о взыскании штрафов принимают суды, а изменение процедуры находится в компетенции Верховной Рады.



«Перед выборами эти политики ничего не хотят делать. Все боятся... Наши люди, я считаю, сильно расслабились. Я понимаю, что они устали от COVID-19, но не носить маску неправильно», — сказал он.



«Изменения в законодательстве относительно штрафов должны быть. Человек должен знать, что если он не носит маску, то сразу можно штрафовать, а не админпротокол, который составляет полиция, а потом в суде оно все разбивается», — добавил президент.



По словам Зеленского, наибольшая угроза — в проведении праздничных мероприятиях, на которых «собирается 20 — 30 тысяч человек».



«Тысячи людей на концертах. Мы предупреждали Днепр, Одессу, Харьков. Везде пошла волна [заболеваемости] в этих областях», — заявил он.

Ранее Зеленский заявил, что несмотря на ежедневное фиксирование 6-7 тысяч больных коронавирусом, строгого карантина в Украине вводить не планируют.