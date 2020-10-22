На Луганщине запретили приближаться к госгранице с РФ

В Луганской области начали действовать дополнительные временные режимные ограничения вблизи государственной границы с Россией. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на спикера ГПСУ Андрея Демченко.



«Это дополнительные режимные меры с целью противодействия противоправной деятельности на государственной границе в пределах Луганской области. Они будут действовать до конца года», — сообщил он.



По словам Демченко, в последнее время у границы с Россией фиксируется увеличение попыток незаконного перемещения товаров. Кроме того, были неоднократные попытки подкупа, чтобы организовать канал перемещения товаров, а иногда пограничникам даже приходится применять оружие, чтобы остановить нарушителей, которые незаконно пересекли границу.



Если раньше каждый гражданин, взяв паспорт, мог находиться вблизи границы, то сейчас нет.



На Луганщине запрещается находиться в пределах пограничной полосы в непосредственной близости у госграницы на расстоянии до 200 метров, за исключением представителей правоохранительных органов, лиц, проводящих сельскохозяйственные работы по спискам работников и техники, согласованным с подразделениями Госпогранслужбы, и лиц, постоянно проживающих на этой территории или имеющих письменное приглашение близких родственников и которых встречают лично.



Речь о следующих территориях:

Чугинский сельский советс. Деркульское, ул Степная; с. Александровка, ул. Набережная (нечетная сторона), ул Вишневая; с. Золотаревка, ул. Солнечная;

Комышненский сельский советс. Югановка, ул. Югановская, ул. Солнечная, ул. Мира, ул. Речная, переулок Речной, квартал Луч-1, квартал Луч-2, квартал Луч-3; Садоводческое общество «Шаров Кут»;

Козловский сельский советс. Залесное, ул. Ивана Франко;

Танюшивский сельский советс. Пелагеевка, ул. Степная;

Шаровский сельский советс. Шаровка, ул. Набережная, ул. Новоселовка.

Также, дополнительные режимные ограничения введены и в пределах поселка Меловое, где граница проходит непосредственно на территории этого населенного пункта.



Пребывание лиц, кроме представителей правоохранительных органов к заградительному забору на государственной границе по улицам Дружбы Народов, Меловская, Железнодорожная, Рабочая, Оборонная пгт. Меловое, ближе чем на 5 метров.



Нарушение указанных ограничений влечет за собой административный штраф: от семи до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан (119 — 170 грн) для физических лиц, для должностных лиц — 170 — 340 грн.