Зеленский: В Донецке и Луганске медицина «лежит» из-за коронавируса

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) образовался коллапс медицинской системы на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью четырем телеканалам.



«Имеем информацию о том, что там ее (медицины, — прим.) просто нет. Она просто "лежит" из-за COVID-19», — сказал он.

По информации омбудсвумен Людмилы Денисовой, число заболевших коронавирусом на неподконтрольных властям территориях Донбасса может быть вдвое больше, а оккупационные администрации скрывают реальную статистику.



Денисова также сообщала, что больницы в ОРДЛО не справляются с нагрузкой: не хватает медперсонала, а имеющиеся работники не обеспечены средствами индивидуальной защиты.



В связи с нехваткой персонала на фоне загруженности больниц из-за COVID-19 группировка «ДНР» привлекла более 700 студентов медвузов.



В «ДНР» признают, что заболевших коронавирусом в реальности больше, чем позволяют выявить исследования.