По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 октября

Ситуация с распространением COVID-19

От коронавируса умер 62-летний врач из Мариуполя. Это четвертая подтвержденная смерть медика в регионе в результате коронавирусной инфекции. За среду, 21 октября, коронавирус на Донетчине диагностировали еще у 268 человек, в том числе у 4 детей. За все время пандемии COVID-19 подтвержден у 7898 человек. Из них 2920 человек выздоровели, а 86 умерли.



За прошедшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявлено 90 новых заболевших коронавирусом. Кроме того, зафиксировано 19 смертей, заявили в группировке «ДНР». Всего формирование признает 5599 заболевших COVID-19 на подконтрольной ей части Донецкой области. Из них 2509 человек выздоровели, а 404 умерли. В связи с распространением COVID-19 «ДНР» продлила школьные каникулы до 1 ноября.



Главы группировок «ДНР/ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что Россия в октябре передаст им медицинское оборудование и препараты для диагностики и лечения коронавируса на общую сумму около 5 миллионов долларов.



На подконтрольной властям территории Луганской области коронавирус диагностировали еще у 155 человек. Это новый антирекорд по числу выявленных за сутки случаев COVID-19. Кроме этого, вследствие осложнений умерли две женщины: 72-летняя жительница Лисичанска и 64-летняя жительница Станично-Луганского района. За все время исследований на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 2841 человек. Из них выздоровели — 945, умерли — 51.



В отдельных районах Луганской области выявлено 33 заболевших коронавирусом и один летальный случай. По состоянию на 22 октября группировка подтверждает 1391 случай заболевания COVID-19, из которых выздоровели 1034 человека, 65- умерли. Официальной информации о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях у властей Украины нет.



В отдельных районах Донецкой и Луганской областей образовался коллапс медицинской системы на фоне пандемии коронавируса, заявил президент Владимир Зеленский.





Экономика



Президент Владимир Зеленский считает, что ведение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.



Общество



Группировка «ЛНР» разрешила жителям ОРЛО пересекать линию соприкосновения чаще одного раза в месяц по согласованию с «санитарно-противоэпидемической комиссией». С украинской стороны пропуск через КПВВ «Станица Луганская» возможен только по решению командующего ООС при наличии социально-гуманитарных причин.



Подписывайтесь на рассылку: