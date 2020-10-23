Штаб заявил о пяти нарушениях перемирия на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что стрелковое оружие применялось вблизи населенного пункта Артема и дважды — неподалеку Шумов. Кроме того, нарушением условий перемирия стало задействование на этом участке автоматического станкового гранатомета.



Кроме того, вблизи населенного пункта Широкино зафиксирован пролет беспилотника боевиков типа «квадрокоптер». Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник был остановлен.



С начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины, добавили в штабе.

Режим полного прекращения огня на Донбассе действует с 27 июля. За этот период, согласно данным украинской стороны, в результате обстрелов погиб военнослужащий, еще трое пострадали.



При этом президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что благодаря «режиму тишины» на Донбассе удалось значительно сократить количество обстрелов и жертв.