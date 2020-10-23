Коронавирус в Донецкой области: три смерти и 263 заболевших за сутки

В Донецкой области зарегистрировано еще три смерти из-за коронавируса. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Новыми жертвами стали 64-летний житель Мариуполя, 69-летний житель Авдеевки и 73-летний житель Торецка.



Кроме того, за четверг, 22 октября, коронавирус диагностировали у 263 человек в Донецкой области, в том числе у 7 детей:

111 в Мариуполе (1 ребенок);

54 в Славянске (3 ребенок);

22 в Николаевке (1 ребенок);

15 в Торецке;

12 в Славянском районе;

по 9 в Краматорске (1 ребенок) и Селидово;

по 6 в Лиманской ОТГ и Никольском районе;

5 в Бахмуте;

4 в Доброполье;

3 в Мангушском районе;

2 в Соледарской ОТГ;

по 1 в Угледаре, Константиновке (ребенок) и Покровске, Волновахском и Бахмутском районах.

За все время исследований на Донетчине подтверждено 8161 случаев COVID-19. Из них 3316 человек выздоровели, а 89 умерли. Продолжают лечение 4756 человек.