Украина призвала РФ объясниться из-за военной автоколонны для «ДНР»

Украина призывает Росссию дать объяснения относительно груза, который доставила колонна грузовиков, прибывшая на подконтрольную боевикам «ДНР» территорию вне официальных пунктов пропуска. Об этом заявил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 22 октября, сообщает «Укринформ».



«Вечером 16 октября БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил две колонны грузовиков военного типа, перевозивших неизвестный груз из России через границу вблизи Маныча, где отсутствуют пункты пропуска, к объекту в центре города Донецка. Мы призываем российскую делегацию предоставить объяснения по содержанию этого груза и его получателей», — заявил Цымбалюк.



Дипломат также призвал Россию прекратить незаконные поставки в неподконтрольные правительству районы Донбасса и военную деятельность в пограничной зоне.



16 октября беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал, как из РФ в Украину въехали 2 грузовика военного типа. Автомобили доставили груз, который впоследствии боевики «ДНР» переправили в Донецк.