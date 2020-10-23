Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР»: За сутки 136 человек заболели и 19 умерли от COVID-19

23 октября 2020, 10:53

«ДНР»: За сутки 136 человек заболели и 19 умерли от COVID-19

В четверг, 22 октября, в отдельных районах Донецкой области коронавирус выявили у 136 человек. Кроме того, зарегистрировано 19 летальных случаев. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».

Географию новых случаев заболевания или другие подробности в «ДНР» не называют.

Согласно сообщению, умерли мужчины в возрасте от 49 до 82 лет и женщины в возрасте от 61 до 74 лет.

С начала пандемии «ДНР» подтверждает 5735 случаев заболевания COVID-19, из которых 2525 человек выздоровели, 423 — умерли.

Официальной информации о распространении COVID-19 на временно оккупированных территориях у органов Украины нет.

Кроме этого, как утверждают в «ДНР», за сутки выявлено 221 случаев пневмоний, из которых 93 человека госпитализированы (41 из них находятся на кислородной поддержке). Всего в ОРДО госпитализировано 2098 пациентов с пневмониями, из них 419 на кислородной поддержке.

По информации омбудсвумен Людмилы Денисовой, число заболевших коронавирусом на неподконтрольных властям территориях Донбасса может быть вдвое больше, а оккупационные администрации скрывают реальную статистику.

Денисова также сообщала, что больницы в ОРДЛО не справляются с нагрузкой: не хватает медперсонала, а имеющиеся работники не обеспечены средствами индивидуальной защиты.

В связи с нехваткой персонала на фоне загруженности больниц из-за COVID-19 группировка «ДНР» привлекла более 700 студентов медвузов. 

В «ДНР» признают, что заболевших коронавирусом в реальности больше, чем позволяют выявить исследования.

ТЕГИ

Прочее
ДНР коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:53
«ДНР»: За сутки 136 человек заболели и 19 умерли от COVID-19
09:10
Украина призвала РФ объясниться из-за военной автоколонны для «ДНР»
23:49
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 октября
22:17
Российская певица Чичерина получила «паспорт ДНР»
22:06
«ДНР» продлила дистанционное обучение в вузах и техникумах
21:11
Зеленский: В Донецке и Луганске медицина «лежит» из-за коронавируса
18:25
«ЛНР» разрешила пересекать КПВВ чаще одного раза в месяц. Но по разрешению
15:55
«ДНР» продлила школьные каникулы до 1 ноября
13:33
Россия выделила «Л-ДНР» около 5 миллионов долларов на борьбу с COVID-19
11:30
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 23 октября
10:27
«ДНР» выявила 90 заболевших коронавирусом за сутки. 19 человек умерли
09:17
«ЛНР» заявила об одном умершем и 33 заболевших COVID-19 за сутки
21:57
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 октября
17:47
Швейцария передала Донецку экспресс-тесты на коронавирус
16:13
«ЛНР» каждую неделю фиксирует до 1,4 тысячи пневмоний
все новости
14:58
Зеленский: Реорганизация «Донецкой железной дороги» должна быть целесообразной
13:50
Четыре города Донецкой области хотят соединить троллейбусным маршрутом
13:15
МИД: Выход РФ из консультаций по МН17 не повлияет на наказание виновных в катастрофе
12:40
Промышленность Донецкой области снизила объемы производства на 10%. Экспорт упал на 20%
11:42
В ВСУ — 143 новых случая COVID-19
10:53
«ДНР»: За сутки 136 человек заболели и 19 умерли от COVID-19
10:41
Луганскую область оставили в красной зоне карантина. Большая часть Донецкой области — в оранжевой
09:58
«ЛНР» зафиксировала 33 заболевших и одну смерть от COVID-19
09:56
Мобильные госпитали могут задействовать при 10 тысячах заболевших за сутки в Украине
09:10
Украина призвала РФ объясниться из-за военной автоколонны для «ДНР»
08:56
В Украине фиксируется рекорд по заболеваемости коронавирусом третий день подряд
08:42
Коронавирус в Донецкой области: три смерти и 263 заболевших за сутки
08:01
Штаб заявил о пяти нарушениях перемирия на Донбассе
23:49
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 октября
22:17
Российская певица Чичерина получила «паспорт ДНР»
все новости
ВИДЕО
Как приехавшие на Донбасс «слуги народа» повздорили с Нацкорпусом ►
22 октября, 10:36
Дайджест НД: Пушилина и Пасечника захотели взять в плен и свободная экономическая зона ►
19 октября, 12:30
«Л-ДНР» против коронавируса и вопросы Зеленского по Донбассу ►
17 октября, 21:24

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция