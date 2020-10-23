«ДНР»: За сутки 136 человек заболели и 19 умерли от COVID-19

В четверг, 22 октября, в отдельных районах Донецкой области коронавирус выявили у 136 человек. Кроме того, зарегистрировано 19 летальных случаев. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Географию новых случаев заболевания или другие подробности в «ДНР» не называют.



Согласно сообщению, умерли мужчины в возрасте от 49 до 82 лет и женщины в возрасте от 61 до 74 лет.



С начала пандемии «ДНР» подтверждает 5735 случаев заболевания COVID-19, из которых 2525 человек выздоровели, 423 — умерли.



Официальной информации о распространении COVID-19 на временно оккупированных территориях у органов Украины нет.



Кроме этого, как утверждают в «ДНР», за сутки выявлено 221 случаев пневмоний, из которых 93 человека госпитализированы (41 из них находятся на кислородной поддержке). Всего в ОРДО госпитализировано 2098 пациентов с пневмониями, из них 419 на кислородной поддержке.

По информации омбудсвумен Людмилы Денисовой, число заболевших коронавирусом на неподконтрольных властям территориях Донбасса может быть вдвое больше, а оккупационные администрации скрывают реальную статистику.



Денисова также сообщала, что больницы в ОРДЛО не справляются с нагрузкой: не хватает медперсонала, а имеющиеся работники не обеспечены средствами индивидуальной защиты.



В связи с нехваткой персонала на фоне загруженности больниц из-за COVID-19 группировка «ДНР» привлекла более 700 студентов медвузов.



В «ДНР» признают, что заболевших коронавирусом в реальности больше, чем позволяют выявить исследования.