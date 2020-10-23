В ВСУ — 143 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 143 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Из них 29 человек госпитализированы, остальные лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



По состоянию на 23 октября коронавирусом в ВСУ болеет 1 262 человека. Всего за время пандемии выздоровели 3550 человек, летальных случаев — 14.



На изоляции находится 381 человек.

За минувшие сутки, 22 октября, в Украине выявили 7 517 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии.