Промышленность Донецкой области снизила объемы производства на 10%. Экспорт упал на 20%

Выпуск промышленной продукции в Донецкой области за первые 9 месяцев 2020 года уменьшился на 9,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает главное управление статистики региона.



В сентябре объем продукции был на 2,9% больше, чем в августе 2020 года, однако на 4,0% меньше, чем в сентябре 2019 года.



В облстате отметили, что в сентябре продолжалось постепенное восстановление спроса, который снизился в условиях карантина из-за коронавируса. Положительная динамика по сравнению с предыдущим месяцем достигнута также за счет сезонного наращивания производства в топливно-энергетическом комплексе и увеличения ресурсов сельскохозяйственного сырья для пищевой промышленности, в частности, семян подсолнечника.



В январе—августе экспорт товаров предприятий Донецкой области составил 2 миллиарда 545 миллионов долларов США, что по сравнению с аналогичным периодом 2019-го меньше на 20,9%.



Предприятия региона вывозили продукцию в 107 стран мира. Больше всего — в Италию (528 миллионов долларов), Россию (324,6 миллиона долларов) и Турцию (276,1 миллиона долларов).



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