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Четыре города Донецкой области хотят соединить троллейбусным маршрутом

23 октября 2020, 13:50

Четыре города Донецкой области хотят соединить троллейбусным маршрутом

Министерство финансов проводит переговоры с международными финансовыми организациями для привлечения средств на запуск троллейбусной линии в Донецкой области протяженностью в 48 километров. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Троллейбусами планируют связать города Краматорской агломерации: Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Позже маршрут можно продлить до Святогорска.

«Исторически сложилось, что города Северного Донбасса являются плотной агломерацию, жители которой, а это более полумиллиона граждан, ежедневно вынуждены ездить из одного города в другой на работу, учебу, по делам. Сегодня между Славянском, Краматорском, Дружковкой и Константиновкой нет надежного и качественного междугородного пассажирского сообщения. Организация перевозок осуществляется частными перевозчиками на так называемых «маршрутках», — сказал заместитель министра финансов Александр Кава.

По его словам, интерес к проекту уже проявил Европейский инвестиционный банк, а предварительные переговоры по финансированию прошли успешно.

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