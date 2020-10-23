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Зеленский: Реорганизация «Донецкой железной дороги» должна быть целесообразной

23 октября 2020, 14:58

Зеленский: Реорганизация «Донецкой железной дороги» должна быть целесообразной

Реорганизация регионального филиала «Донецкая железная дорога» АО «Укрзализныця» должна быть целесообразной и улучшать условия для работников. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что во время визита в Славянск к Зеленскому обратился замглавы ДонОГА Денис Клюшников с просьбой пересмотреть решение железнодорожников о присоединении донецкого филиала к региональному филиалу «Южная железная дорога».

«На Донецкой железной дороге работает немало переселенцев. Она выполняет важную социальную функцию, имеет колоссальную социальную нагрузку. А любая реорганизация должна быть целесообразной и улучшать условия работников», — заявил Зеленский.

По его словам, объемы перевозок Донецкой железной дороги значительно превышают объемы перевозок, осуществляемых харьковским филиалом.

В свою очередь, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что ведомство обсудит с руководителем «Укрзализныци» вопрос об отмене таких изменений.

Восточный апелляционный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Донецкой области, согласно которому «Укрзализныця» имеет обязательства по оплате долга донецкого филиала.

Долг «Донецкой железной дороги» перед кредиторами превышает 6,5 млрд гривен. Согласно закону «Об особенностях образования акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования» от 2016 года, действует мораторий на взыскание долгов с филиалов «Укрзализныци» в зоне АТО (ООС).

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