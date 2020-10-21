Партия «Слуга народа» выступает за честные выборы ®

Донецкая областная организация партии «Слуга народа» обратилась с важным заявлением ко всем участникам избирательного процесса. Парторганизация призывает все партии придерживаться принципов свободного демократического волеизъявления, а Центральную избирательную комиссию и правоохранительные органы — не допустить фальсификаций и манипуляций. Об этом говорится в открытом обращении Донецкой областной организации политической силы «Слуга народа» к участникам политического процесса.



«Донецкая областная организация политической партии "Слуга Народа" выступает за безусловный избирательный FAIR PLAY. "Слуги Народа" — за честную игру во всех ее проявлениях. Любые манипуляции, имеющие целью повлиять на результаты выборов, недопустимы!» — говорится в обращении.



Политсила призывает правоохранительные органы быть бдительными и принципиальными, стоять на страже законных прав и интересов граждан, давать жесткий отпор попыткам нарушить закон.



В партии также обратились к избирателям области с призывом не поддаваться на возможные провокации и манипуляции, более того сообщать о них в правоохранительные органы.



Партия «Слуга народа» напоминает, что местные выборы состоятся в ближайшее воскресенье, 25 октября.



«Местные выборы — это об уличном освещении и тротуарах, новых детских садах и школах, поликлиниках и стадионах, — подчеркивают в политсиле. — Выбирая депутатов местного совета, жители каждой общины выбирают путь, по которому будет развиваться их населенный пункт. Люди голосуют за конкретные проекты и предложения».



«Помните: ваш голос сегодня, это будущее родного города или поселка завтра! Будьте сознательными!» — резюмировали в партии «Слуга народа».