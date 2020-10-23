Коронавирус на Луганщине: 144 заболевших и трое умерших за сутки

За минувшие сутки в Луганской области выявили 144 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистарции.



География новых случаев: город Северодонецк — 39 человек, Лисичанск — 10, Рубежное — 19 Кормянский район — шесть, Марковский — 16, Меловской — одна, Новоайдарский — 10, Новопсковский — 10, Попаснянский — пять, Сватовский — 12, Станично-Луганский — три , Старобельский — 13.



Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли три человека: 50-летняя женщина из Станично-Луганского района, 67-летний мужчина и 80-летняя женщина из Беловодского района.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Луганщины зарегистрировано 2985 заболевших COVID-19. Из них выздоровели 1025 человек, а умерли 54. Продолжают лечение 1906 пациентов.

Луганскую области оставили в красной зоне карантина еще на две недели.



На неподконтрольной Украине части Луганщины группировка «ЛНР» подтверждает 1424 случаев заболевания COVID-19, из которых выздоровели 1058 человека, 66 — умерли.