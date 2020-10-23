Беглый экс-министр Клименко пригрозил судом СМИ за расследование убийства Шеремета

Беглый министр доходов и сборов времен президентства Виктора Януковича Александр Клименко готов подать иск в суд на издание «Заборона» из-за журналистского расследования об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится в претензии, которую передал «Забороне» адвокат Клименко.



От издания требуют удалить все упоминания о Клименко из расследования, потому что они «позорят честь и достоинство» беглого экс-министра. Иначе будет подан иск в украинский суд.



Также адвокат подчеркивает, что Клименко не имеет отношения к убийству Шеремета.



О чем говорилось в расследовании журналистов?



В конце сентября «Заборона» выпустила расследование, которое состояло из двух частей. В первой части шла речь о том, что к убийству Шеремета мог быть причастен бизнес-партнер Клименко Максим Зотов.



При этом журналисты выяснили, что следователи не проработали версию, связывающую убийство Шеремета с Клименко. Последний также был неформальным владельцем медиахолдинга «Вести Украина», где работал Павел Шеремет. В материалах дела отсутствуют протоколы допроса Зотова, который якобы сознался в убийстве журналиста своей давней знакомой Марине Мацюк.



Во второй части расследования рассказывается, что убийство Шеремета могло быть связано с конфликтом между Анатолием Матиосом, который на тот момент был заместителем генпрокурора, и экс-министром Клименко.

Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля, в котором он ехал. Белорусско-российский журналист работал в Украине с 2012 года. Шеремет вел программу на «Радио Вести», публиковался в «Украинской правде», а также был главным редактором и основателем сайта «Белорусский партизан» — оппозиционного режиму Александра Лукашенко издания.



Официальные версии убийства Шеремета неоднократно менялись — от «результата работы российских спецслужб» до «убийство из-за профессиональной деятельности». В 2017 году власти засекретили информацию по следствию. В том же году консорциум украинских и международных журналистов опубликовал расследование, которое раскрыло несоответствия в официальных версиях и контакты Шеремета с ультраправыми группировками в ночь перед убийством.



В декабре 2019 года полиция объявила о задержании подозреваемых в убийстве. Тогда были задержаны трое волонтеров и участников конфликта на Донбассе — Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. Заказчик убийства не установлен. Основной̆ мотив убийства снова поменялся — подозреваемые, по версии следствия, хотели дестабилизировать ситуацию в Украине.