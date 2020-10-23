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В ГПСУ рассказали, сколько людей пересекли КПВВ в условиях ограничений

23 октября 2020, 17:02

В ГПСУ рассказали, сколько людей пересекли КПВВ в условиях ограничений

Группировка «ДНР» продолжает блокировать работу пунктов пропуска через линию соприкосновения в Донецкой области — КПВВ «Марьинка» и «Новотроицкое» со стороны боевиков работает только дважды в неделю, пропуск через «Марьинку» не осуществляется до сих пор. Об этом сообщили в ГПСУ.

За неделю через КПВВ «Новотроицкое» 160 граждан и 53 транспортных средства попали на контролируемую территорию, 162 гражданина и 35 транспортных средств — в ОРДО. Сегодня по состоянию на 13:45 КПВВ пересекли 114 граждан и 18 транспортных средств.

С 15 октября до конца октября по приказу командующего ООС пропуск лиц через КПВВ «Станица Луганская» временно не производится. Решение о пропуске в индивидуальном порядке принимает командующий ООС по предїявлению документального подтверждения жизненно важных обстоятельств социально-гуманитарного характера.

Так, с 15 октября, «Станицу Луганскую» пересекли 49 человек, из них — 14 человек последовали на контролируемую Украины территорию, 35 — на временно оккупированную Луганщину.

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