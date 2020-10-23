СБУ задержала «титушек». УП пишет, что они работали на Медведчука

В Киевской области Служба безопасности задержала участников одной из общественных организаций, которую финансировали народные депутаты для участия в рейдерских захватах, митингах и протестных акциях. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



«По данным предварительного следствия установлено, что объединение подконтрольно народному депутату и сопредседателю одной из действующих политических партий», — говорится в сообщении.



По данным источников «Украинской правды», речь идет о сопредседателе ОПЗЖ Викторе Медведчуке.



По данным спецслужбы, под видом спортивного объединения членов ОО по заказу руководства партии привлекали к силовым мерам во время рейдерских захватов, они участвовали в митингах и протестных акциях.



Кроме того, по информации правоохранителей, контроль за деятельностью и финансирования осуществлял другой народный депутат от этой партии, который обладает местной охранной компанией.



Оперативники спецслужбы установили, что участники объединения также контролировали сбыт наркотиков в регионе, хранили взрывчатку, оружие и боеприпасы.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБ Украины задокументировали сбыт участниками ОО двух партий амфетамина.



Во время обысков, проведенных по адресам проживания основных фигурантов, правоохранители изъяли ручной гранатомет, гранату РГО с запалом к ​​ней, 7 самодельных взрывных устройств, пистолет «Шмайсер» калибра 9 мм, устройства для отстрела резиновых патронов, 70 патронов различного калибра, расфасованные наркотические средства , сим-карты нескольких мобильных операторов, телефоны, компьютерную технику.



Двух активных участников группировки сотрудники спецслужбы задержали по месту жительства, еще трое «активистов», которые скрываются от органов досудебного расследования, находятся в розыске.



Продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступлений.