Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кулеба раскритиковал действия РФ в ПАСЕ и Совбезе ООН

23 октября 2020, 20:49

Кулеба раскритиковал действия РФ в ПАСЕ и Совбезе ООН

Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею совета Европы (ПАСЕ) спровоцировало кризис доверия внутри Организации. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Как сообщает пресс-служба МИД, генсек Совета Европы проинформировала Кулебу о результатах своего рабочего визита в Москву, который состоялся 19-20 октября.

«Дмитрий Кулеба в очередной раз подчеркнул, что безусловное возвращение делегации РФ в ПАСЕ вызвало кризис доверия в рамках Организации, подорвало доверие к ПАСЕ в Украине и Европе в целом», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия между Украиной и Советом Европы.

Кроме этого, Кулеба заявил, что у него «есть много вопросов в Совет Безопасности ООН, где Россия как постоянный член позволяет себе издеваться над принципами ООН».

«Но у меня нет вопросов к ООН в целом, так как она является надежным другом и партнером Украины», — заявил он в Киеве 23 октября во время церемонии поднятия флага ООН по случаю 75-й годовщины ее создания.

Летом 2019 года ПАСЕ сняла санкции с российской делегации и позволила вернуться ей в состав организации. 
В связи с этим Украина отозвала своего посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций в связи с решением ПАСЕ и приостановила участие в сессиях ПАСЕ до января 2020 года.

ТЕГИ

Люди
Дмитрий Кулеба
Прочее
ПАСЕ Оон

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:10
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 октября
21:52
Украина попросила МАГАТЕ выяснить уровень радиационного загрязнения в ОРДЛО
10:53
«ДНР»: За сутки 136 человек заболели и 19 умерли от COVID-19
09:10
Украина призвала РФ объясниться из-за военной автоколонны для «ДНР»
23:49
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 октября
22:17
Российская певица Чичерина получила «паспорт ДНР»
22:06
«ДНР» продлила дистанционное обучение в вузах и техникумах
21:11
Зеленский: В Донецке и Луганске медицина «лежит» из-за коронавируса
18:25
«ЛНР» разрешила пересекать КПВВ чаще одного раза в месяц. Но по разрешению
15:55
«ДНР» продлила школьные каникулы до 1 ноября
13:33
Россия выделила «Л-ДНР» около 5 миллионов долларов на борьбу с COVID-19
11:30
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 23 октября
10:27
«ДНР» выявила 90 заболевших коронавирусом за сутки. 19 человек умерли
09:17
«ЛНР» заявила об одном умершем и 33 заболевших COVID-19 за сутки
21:57
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 октября
все новости
23:41
В ОПЗЖ назвали ложью причастность Медведчука к задержанным «титушкам»
23:02
Резников: От агрессии РФ пострадали 9,5 млн украинцев
22:10
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 октября
21:52
Украина попросила МАГАТЕ выяснить уровень радиационного загрязнения в ОРДЛО
20:49
Кулеба раскритиковал действия РФ в ПАСЕ и Совбезе ООН
19:52
В ФСБ считают границу с ОРДЛО одним из каналов распространения COVID-19 в РФ
18:22
Боевики один раз нарушили «режим тишины» с начала суток
17:58
СБУ задержала «титушек». УП пишет, что они работали на Медведчука
17:02
В ГПСУ рассказали, сколько людей пересекли КПВВ в условиях ограничений
16:43
Беглый экс-министр Клименко пригрозил судом СМИ за расследование убийства Шеремета
15:45
Коронавирус на Луганщине: 144 заболевших и трое умерших за сутки
15:30
Партия «Слуга народа» выступает за честные выборы ®
14:58
Зеленский: Реорганизация «Донецкой железной дороги» должна быть целесообразной
13:50
Четыре города Донецкой области хотят соединить троллейбусным маршрутом
13:15
МИД: Выход РФ из консультаций по МН17 не повлияет на наказание виновных в катастрофе
все новости
ВИДЕО
Как приехавшие на Донбасс «слуги народа» повздорили с Нацкорпусом ►
22 октября, 10:36
Дайджест НД: Пушилина и Пасечника захотели взять в плен и свободная экономическая зона ►
19 октября, 12:30
«Л-ДНР» против коронавируса и вопросы Зеленского по Донбассу ►
17 октября, 21:24

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция