Кулеба раскритиковал действия РФ в ПАСЕ и Совбезе ООН

Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею совета Европы (ПАСЕ) спровоцировало кризис доверия внутри Организации. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.



Как сообщает пресс-служба МИД, генсек Совета Европы проинформировала Кулебу о результатах своего рабочего визита в Москву, который состоялся 19-20 октября.



«Дмитрий Кулеба в очередной раз подчеркнул, что безусловное возвращение делегации РФ в ПАСЕ вызвало кризис доверия в рамках Организации, подорвало доверие к ПАСЕ в Украине и Европе в целом», — говорится в сообщении.



Стороны также обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия между Украиной и Советом Европы.



Кроме этого, Кулеба заявил, что у него «есть много вопросов в Совет Безопасности ООН, где Россия как постоянный член позволяет себе издеваться над принципами ООН».



«Но у меня нет вопросов к ООН в целом, так как она является надежным другом и партнером Украины», — заявил он в Киеве 23 октября во время церемонии поднятия флага ООН по случаю 75-й годовщины ее создания.

Летом 2019 года ПАСЕ сняла санкции с российской делегации и позволила вернуться ей в состав организации.

В связи с этим Украина отозвала своего посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций в связи с решением ПАСЕ и приостановила участие в сессиях ПАСЕ до января 2020 года.