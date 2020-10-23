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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 октября

23 октября 2020, 22:10

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 октября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области зарегистрировано еще три смерти из-за коронавируса. Новыми жертвами стали 64-летний житель Мариуполя, 69-летний житель Авдеевки и 73-летний житель Торецка. Кроме того, за четверг, 22 октября, коронавирус диагностировали у 263 человек в Донецкой области, в том числе у 7 детей. За все время исследований на Донетчине подтверждено 8161 случаев COVID-19. Из них 3316 человек выздоровели, а 89 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области коронавирус выявили у 136 человек. Кроме того, зарегистрировано 19 летальных случаев, заявили в группировке «ДНР». С начала пандемии формирование подтверждает 5735 случаев заболевания COVID-19, из которых 2525 человек выздоровели, 423 — умерли.

В Луганской области выявили 144 заболевших коронавирусом. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли три человека: 50-летняя женщина из Станично-Луганского района, 67-летний мужчина и 80-летняя женщина из Беловодского района. Всего зарегистрировано 2985 заболевших COVID-19. Из них выздоровели 1025 человек, а умерли 54.

В отдельных районах Луганской области выявлено 33 заболевших коронавирусом и один летальный случай, утверждают в группировке «ЛНР». По состоянию на 23 октября группировка подтверждает 1424 случаев заболевания COVID-19, из которых выздоровели 1058 человека, 66 — умерли. Официальной информации о распространении COVID-19 на временно оккупированных территориях у органов Украины нет.

Политика

Украина обратилась в Международное агентство по атомной энергии о проведении мониторинговой миссии на неподконтрольной властям территории Донбасса (ОРДЛО) по факту радиационного загрязнения воды.

Украина призывает Россию дать объяснения относительно груза, который доставила колонна грузовиков, прибывшая в ОРДЛО 16 октября вне официальных пунктов пропуска.

Общество

В погранслужбе ФСБ РФ считают, что поток прибывающих в Ростовскую область из ОРДЛО может быть одним из каналов распространения коронавируса. Причина — в том, что прибывших не проверяют сотрудники Роспотребнадзора.

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