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Резников: От агрессии РФ пострадали 9,5 млн украинцев

23 октября 2020, 23:02

Резников: От агрессии РФ пострадали 9,5 млн украинцев

Из-за агрессивных действий Российской Федерации против Украины пострадали минимум 9,5 млн украинцев. В результате войны на Донбассе только на подконтрольных украинскому правительству территориях погибли по меньшей мере 14 тысяч человек. Об этом заявил вице-премьер-министр, глава МинВОТ Алексей Резников, передает «РБК-Украина».

По его словам, через войну в тот или иной способ прошли почти 7 млн граждан — жителей Донецкой и Луганской областей. Участниками боевых действий на Донбассе стали по меньшей мере 420 тысяч украинских граждан.

«Около половины жителей этих областей находятся за пределами своих домов, потому что были вынуждены бежать от войны. Около 2,5 млн граждан Украины являются жертвами оккупации Крыма, а те, кто остался там, страдают от притеснений», — сказал вице-премьер во время «Киевского форума по безопасности».

Резников добавил, что по состоянию на сегодня около 300 тысяч украинских граждан прошли через принудительную паспортизацию на Донбассе, а в Крыму — российские паспорта получили чуть ли не 90% населения.

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